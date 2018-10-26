Владимир Путин встретится с врио, которых назначил осенью

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-26T12:05:24+03:00

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Владимир Путин планирует встретиться с временно исполняющими обязанностями губернаторов, которых назначили осенью. Президент проверит работу врио Астраханской области Сергей Морозова, Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, Приморского края Олега Кожемяко, Курганской области Вадима Шумкова, Курской области Романа Старовойта, Санкт-Петербурга Александра Беглова, Башкирии Радия Хабирова, Забайкальского края Александра Осипова. В этот список также попал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Об этом сообщил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Беседы с новоиспеченными врио будут проводиться в рамках поездок президента по стране. Как стало известно, к некоторым врио Владимир Путин приедет лично в регионы. Других примет в Кремле.

Напомним, в начале октября глава администрации Липецкой области Олег Королев добровольно покинул свой пост. 2 октября Владимир Путин назначил врио губернатора Игоря Артамонова. Бывший вице-президент Сбербанка прибыл в регион 4 октября.