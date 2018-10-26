2018-10-26T13:27:31+03:00
Общество

Подростка, пропавшего из санатория в Липецке, нашли живым

Парня искали 10 дней
Юлия КЛЮЕВА
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Подростка нашли живымПодростка нашли живымФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке найден 15-летний Емельянчик Максим Юрьевич. Об этом сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей». Парень пропал 10 дней назад, 16 октября. Он ушел с территории санатория «Восход». В эту пятницу, 26 октября, стало известно, что молодой человек найден. Максим жив.

Напомним, лр сих пор не могут найти 60-летнего Мозолевских Виктора Дмитриевича. Он пропал 12 октября в Желтых Песках. Ничего не известно о местонахождении 25-летнего Моисеева Максима Владимировича. Молодой человек не выходит на связь с 21 октября. Продолжаются поиски 80-летней Ермоловой Валентины Андреевны. Бабушка ушла из дома в Хлевенском районе 28 сентября. Ничего не известно о 53-летнем Ильдусе Рахматулине. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал еще летом, 6 июня, со Стекольного завода в районе Матырского. Родственники и волонтеры ищут 49-летнего Купцова Александра Павловича. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Не известно местонахождение 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти двух бабушек. 69-летняя Щеглова Анна Ивановна пропала 21 мая. Она ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. И 69-летнюю Дзыкан Валентину Александровну. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.

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