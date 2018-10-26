Супружеские пары Липецка высадят аллею на Набережной
В Липецке на Набережной реки Воронеж появится «Аллея молодых семей». Там 17 супружеских пар в возрасте до 30 лет высадят по одному саженцу липы. Липчанам вручат сертификат на «Дерево семейного счастья».
Аллеей станет небольшая дорожка, ведущая к ротонде и мостику, на котором молодожены вешают замки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, после мероприятия проведут конкурс детского рисунка. Юным липчанам дадут задание – нарисовать счастливую семью. Также в рамках проекта установят несколько скамеек и урн. Так, Набережная станет более комфортной для прогулок и проведения там различных мероприятий.
Кстати, поучаствовать в акции смогут все желающие. Мероприятие состоится в эту субботу, 27 октября, в 11.00.