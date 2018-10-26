2018-10-26T14:09:11+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»

Банк УРАЛСИБ предлагает новый кредитный продукт для малого бизнеса — «Бизнес-Цель»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Кредит выдается на любые цели, связанные с бизнесом клиента: пополнение оборотных средств, приобретение имущества, осуществление ремонта и другие цели.

Получить кредит могут как клиенты Банка УРАЛСИБ, так и предприятия малого бизнеса, не обслуживающиеся в Банке. Кредит «Бизнес-Цель» предусматривает финансирование под залог жилой или коммерческой недвижимости. Срок рассмотрения заявки составляет не более 2-х рабочих дней, при подаче заявки предусмотрен сокращенный перечень документов.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке с 1 ноября отменяется маршрут №342
В Липецке сплетницу заставили заплатить за слухи об измене в соцсетях
Последствия тройного ДТП в центре Липецка попали на видео
Во вторник из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Более 2 недель в Липецке не могут найти 15-летнего подростка
Супружеские пары Липецка высадят аллею на Набережной
Подростка, пропавшего из санатория в Липецке, нашли живым
Владимир Путин встретится с врио, которых назначил осенью
В Липецке садоводческие автобусы будут ездить до 5 ноября
Журнал Рублевка LIP оповещает потенциальных партнеров о старте пятого, юбилейного «Сезона открытий»!
В ДТП с «КамАЗом» в Липецкой области пострадал 19-летний парень
В Липецкой области стало меньше фальшивых денег
Делегация региона принимает участие во всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее»
В Липецке у мужчины украли гараж
Липецкие автоинспекторы вышли на рейд по нетрезвым водителям
В Липецке пенсионер 5 месяцев не замечал, что у него угнали машину
Под Липецком утром перевернулся «ВАЗ» – пострадали люди
В Липецке осудили охранников за пытки и избиение посетителя бара
В Липецке мужчина дважды ограбил один и тот же микрозайм
С площади Победы в Липецке вывозят нелегальные киоски
В Ельце парень пошел на грабеж ради двух пачек сигарет
В Липецке ищут водителя, который сбил 6-летнего ребенка и сбежал
Липчанина оштрафовали за экстремистскую музыку во «ВКонтакте»
В Липецке с начала года 125 человек заразились ВИЧ
Центробанк рассказал, где липчане могут сдать биометрические данные
Под Липецком мотоциклиста оштрафовали за попытку подкупить автоинспектора
В Липецке осудили мужчину, который переночевал в доме девушки против ее воли
Липчане игнорируют новый светофор на Первомайской