Более 2 недель в Липецке не могут найти 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-26T14:25:23+03:00

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В Липецке пропал 15-летний Лаптев Данила Сергеевич. Его ищут родственники, волонтеры и полиция. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», 9 октября парень ушел из дома в районе Опытной Станции. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. 17 дней подростка не могут найти.

Приметы: на вид 15-17 лет, среднего телосложения.

Был одет: куртка темная до пояса, штаны полуспортивные темные, кроссовки синие.

Просьба ко всем, кто видела Лаптева Данила после исчезновения, или знает, где он может находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; в (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес ppdlip@mail.ru.