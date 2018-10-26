2018-10-26T15:20:52+03:00
Общество

Во вторник из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь

У памятника воинам-интернационалистам соберутся около 100 человек
Юлия КЛЮЕВА
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Из-за митинга у памятника воинам-интернационалистам ограничат продажу алкоголяИз-за митинга у памятника воинам-интернационалистам ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 30 октября, в Липецке временно запретят продавать спиртные напитки. Это произойдет в связи с митингом. Он пройдет с 16.00 до 18.00 у памятника воинам-интернационалистам. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на площади Героев соберутся около 100 человек.

В этот день в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. По всей стране проходят траурные акции и мероприятия. Собравшиеся вспоминают тех, кто подвергся репрессиям за политические и религиозные убеждения, а также по социальным, национальным и другим признакам.

Напомним, что в соответствии с законом, прекратить продажу алкоголя следует за 2 часа до начала массового мероприятия. Возобновить продажу спиртного разрешается спустя 2 часа после окончания мероприятия.

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