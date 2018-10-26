2018-10-26T15:55:10+03:00
Происшествия

Последствия тройного ДТП в центре Липецка попали на видео

Автомобили столкнулись на пересечении улиц Неделина и Горького [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Три машины столкнулись на НеделинаТри машины столкнулись на НеделинаФото: скрин с видео
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Авария с участием трех автомобилей произошла минувшим вечером, 25 октября, на пересечении улиц Горького и Неделина в Липецке. Очевидцы, жители соседних домов, сняли последствия ДТП на видео.

Судя по записи, в аварию попала иномарка с 82 регионом на номерах. Автор ролика предположил, что машина не липецкая. Данный код принадлежит Крыму, но осенью 2016 года такие коды присваивали и липецким автомобилям. Тогда в Липецкой области закончились номера с 48 регионом, поэтому десятки липецких автомобилистов получили номерные знаки с кодом Республики Крым.

Очередное ДТП на улице Неделина г Липецк.Три автомобиля столкнулись на перекоестке улиц Неделина и Горького

На место аварии подъезжала карета «Скорой помощи», к которой подходили несколько участников ДТП. Пострадал ли кто-то в аварии и кто стал ее виновником, не сообщается. При этом столкнувшиеся машины перегородили часть дороги, чем серьезно затруднили движение по улице. Напомним, что в тот день в региона в 5 ДТП пострадали 5 человек. Авария с материальным ущербом и без пострадавших регистрировали 28.

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