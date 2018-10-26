В Липецке с 1 ноября отменяется маршрут №342

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-26T16:14:01+03:00

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С 1 ноября этого года в Липецке прекращает работать автобусный маршрут №342 «Тех. Университет – площадь Металлургов». Как сообщили в городском департаменте транспорта, перевозчик не может обеспечить работу маршрута. Его обслуживание прекращается.

Напомним, что садоводческие маршруты будут ездить по Липецку до 5 ноября включительно. До этого времени горожанам нужно успеть доделать все работы на садовых участках. Автобусы ходят в соответствии с действующим расписанием. За более подробной информацией следует обратиться в диспетчерскую службу по номеру 31-80-15. Там липчанам подскажут время отправления транспорта от конечного пункта, а также уточнят, в какое время автобус подъедет к нужной остановке.