Отменяется часть рейсов из Липецкого аэропорта в Москву и Екатеринбург

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-26T17:02:13+03:00

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На сайте Липецкого аэропорта появилась информация об отмене нескольких рейсов авиакомпании «Руслайн». В эту пятницу, 26 октября, отменили рейсы Москва-Липецк, Липецк-Москва, а также Липецк-Сочи и в обратную сторону. 5 ноября отменяются рейсы Москва-Липецк, Липецк-Екатеринбург. 6 ноября липчане также не смогут улететь в Москву и в Екатеринбург.

Из Липецка с данной авиакомпанией можно будет улететь в столицу по вторникам и четвергам. Вылет в 6.15. В Москву самолет прилетает в 7.30 утра. Такое расписание будет действовать с 30 октября по 28 марта 2019 года. В Екатеринбург вылет по понедельникам и средам в 23.55. В конечный пункт липчане прибудут в 4.30 утра. Расписание действительно до 27 марта.