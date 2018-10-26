2018-10-26T17:03:48+03:00
Происшествия

Липчане группой обокрали салон сотовой связи и попали на камеру

Злоумышленники вынесли 4 смартфона [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Трое мужчин незаметно обворовали салон сотовой связиТрое мужчин незаметно обворовали салон сотовой связиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецке полиция ищет группу мужчин, которые подозреваются в кражах из салона сотовой связи. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, неизвестные могут быть причастны к краже четырех смартфонов.

Злоумышленники попали в обзор внутренней камеры наблюдения. На записи видно, как двое парней под видом покупателей разглядывают смартфоны и, судя по жестам, просят продавца что-то показать.

В Липецке шайка воришек обокрала салон сотовой связи.Действия злоумышленников попали на камеру. Полиция просит граждан помочь в розыске

Пока продавец отвлекается на клиентов, у выхода стоит третий мужчина и делает вид, что разговаривает по телефону. Вместо этого подельник внимательно следит за действиями сотрудника салона. Убедившись, что продавец отвернулся, парень в кепке улучает момент и незаметно кладет в карман куртки телефон с витрины. И так несколько раз.

Банду воришек сейчас разыскивают. Полиция просит всех, кто знает людей на видео или владеет информацией о краже, сообщить об этом по телефонам: 02, 8(4742) 35-89-50 или обратиться в любое отделение полиции.

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