В ночь на субботу в Липецке мороз, а днем до +12 градусов

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-26T18:39:37+03:00

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В субботу, 27 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

Днем ветер усилится до 7-12 м/с. Синоптики обещают без осадков. Столбик термометра максимум поднимется до 12 градусов выше ноля. Атмосферное давление составит 734 мм рт.ст.

В воскресенье, 28 октября, в Липецке пасмурно и дождливо. Ночью до 7 градусов тепла. Днем до 13 градусов выше ноля. Ветер западный 12-14 м/с. Атмосферное давление будет сначала падать, а потом расти и составит 750 мм рт.ст.