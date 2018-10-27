Ночью в пожаре под Липецком пострадал человек

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-27T14:24:47+03:00

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В минувшую пятницу, 26 октября, в Липецкой области случился пожар. О происшествии спасателям сообщили очевидцы в 23.03. Оказалось, что в Краснинском районе в селе Сотниково загорелся дом. Пожарные выехали на улицу Набережная, к дому №23.

С огнем боролись 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на их усилия, пламя повредило внутреннюю отделку и домашнее имущество на площади 25 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в пожаре пострадал человек. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в случае обнаружения пожара звонить по телефону "112" или "01". Не забывайте о правилах пожарной безопасности, ведь от этого зивисит жизнь и здоровье людей, сохранность имущества.