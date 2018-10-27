2018-10-27T14:57:56+03:00
Общество

В понедельник на 6 улицах Липецка отключат воду, на 23 - свет

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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Советуем заранее запастись питьевой водойСоветуем заранее запастись питьевой водойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник, 29 октября, в Липецке ожидается отключение холодной воды и света. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Солидарности; Гастелло; 1-я Лесная; 2-я Лесная; 3-я Лесная; 4-я Лесная.

Как сообщили в АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

С 9 утра до 5 часов вечера жители некоторых улиц останутся без электроэнергии. Свет отключат по адресам: улица Новокарьерная , Урицкого, Вавилова, Кротевича, Шевченко, Гранитная, Железнодорожная, Шоссейная, Бородинская, Карбышева, Брусничная, переулок Шишкина.

С 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся липчане, проживающие по улице Тюленина, Полетаева, переулку Львовский, Донской, Черниговский, Хвойный.

29, 30, 31 октября, а также 1 и 2 ноября с 9 утра до 4 часов вечера света не будет по улице Асфальтная, Радиаторная, Калинина; с 9 утра до 5 часов вечера по улице Шевченко, Салтыкова-Щедрина.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам 075 и 236- 075.

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