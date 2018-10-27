В Липецке нашли мужчину, пропавшего неделю назад

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-27T15:17:32+03:00

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В Липецке нашли 25-летнего Моисеева Максима Владимировича. Напомним, молодой человек пропал почти неделю назад. С 21 октября он перестал отвечать на звонки родных. К счастью, парень нашелся. Как сообщили в Поисковом отряде Лиза Алерт, Максим жив.

Довольно много людей пропали в Липецке и области. До сих пор их не могут найти. 25-летний Абрамов Дмитрий Александрович пропал во время рыбалки в Хлевенском районе. О местонахождении парня ничего не известно с 14 октября. 9 октября пропал 15-летний Лаптев Данила Сергеевич. Подросток ушел из дома в районе Опытной Станции в Липецке. Продолжаются поиски 60-летнего Мозолевских Виктора Дмитриевича. Он пропал 12 октября в Желтых Песках. Ничего не известно о 80-летней Ермоловой Валентине Андреевне. Бабушка ушла из дома в Хлевенском районе 28 сентября. С лета ищут 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он пропал в Липецке 2 августа. Не могут найти 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал еще летом, 6 июня, со Стекольного завода в районе Матырского. До сих пор не могут найти 49-летнего Купцова Александра Павловича. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти двух бабушек. 69-летняя Щеглова Анна Ивановна пропала 21 мая. Она ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. И 69-летнюю Дзыкан Валентину Александровну. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.