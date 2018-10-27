2018-10-27T15:55:40+03:00
Общество

Два сельсовета Липецкой области получат по 1,2 миллиона рублей

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев
Юлия КЛЮЕВА
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Два сельсовета Липецкой области премировалиДва сельсовета Липецкой области премировалиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Правительстве РФ подвели итоги всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". В нем участвуют городские округа, сельские поселения страны. Конкурс проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровнях, а также по нескольким номинациям. Результаты победителей первого этапа отправляются в федеральную конкурсную комиссию. Эксперты определяют органы местного самоуправления, которые лучше всех решают вопросы местного значения. После чего их награждают дипломами Правительства России, а также премируют. Для этого победителям направляют межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Распоряжение о выдаче премий подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Их получили 24 муниципалитета из 14 регионов страны. Введенский сельсовет Липецкого района победил в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" среди сельских поселений. Сельсовет получил премию в 1 миллион 200 тысяч рублей.

В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" победил Казацкий сельсовет Елецкого района Липецкой области, который также получит 1 миллион 200 тысяч рублей.

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