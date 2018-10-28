СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-28T14:04:56+03:00

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В Липецкой области пропала 50-летняя женщина. Об этом сообщили волонтеры отряда "Поиск пропавших детей" (Липецк). По их данным, Светлана Вислогузова ушла из дома в селе Беляево Усманского района 27 октября в 11 часов дня. С тех пор близкие ничего не знают о ее местонахождении.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 160 см, волосы средней длины.

В день пропажи была одета в красную вязаную кофту, черные брюки и розовые сланцы.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Светланы Вислогузовой, сообщить об этом в полицию по номеру 02 или поисковикам но телефонам: 8 (4722) 37-88-77, 8-905-681-05-18.