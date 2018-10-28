В Липецкой области задержали похитителей авто, гаража и металлического оборудования

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-28T14:22:05+03:00

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В липецкую полицю поступило заявление от горожанина о том, что 27 октября неизвестный на улице Юношеской похитил у него автомобиль. Оперативники установили и доставили в полицию подозреваемого. Им оказался неработающий 35-летний житель Липецка.

Еще одно преступление случилось в Грязинском районе. 27 октября правоохранители нашли предполагаемых участников кражи металлического оборудования на одном из предприятий в селе Казинка. Инцидент произошел 9 августа 2018-го. Подозреваемыми оказались неработающие мужчины: 49-тилетний и 50-летний жители Грязинского района.

Также за прошедшие сутки силовики раскрыли еще одно преступление. 19 октября в Липецке у пенсионера украли металлический гараж. Полицейские задержали неработающего 22-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.