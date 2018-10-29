Ночью в Липецкой области сгорела конюшня

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-29T08:44:51+03:00

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Пожар случился этой ночью, 29 октября, в Добровском районе Липецкой области. Там в селе Капитанщино на территории образовательного комплекса «Звездный» загорелись конюшни. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 0.41 ночи.

На место происшествия незамедлительно выехали два отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Распространение огня удалось остановить, вскоре пожар ликвидировали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил строения на площади 12 м2. В результате пожара в конюшнях никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливают.

К слову, это был единственный пожар, который произошел за сутки в Липецкой области.