2018-10-29T08:44:51+03:00
Происшествия

Ночью в Липецкой области сгорела конюшня

Никто не пострадал
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар случился в Добровском районеПожар случился в Добровском районеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Пожар случился этой ночью, 29 октября, в Добровском районе Липецкой области. Там в селе Капитанщино на территории образовательного комплекса «Звездный» загорелись конюшни. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 0.41 ночи.

На место происшествия незамедлительно выехали два отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Распространение огня удалось остановить, вскоре пожар ликвидировали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил строения на площади 12 м2. В результате пожара в конюшнях никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливают.

К слову, это был единственный пожар, который произошел за сутки в Липецкой области.

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