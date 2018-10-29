В Липецкой области двое парней на улице отняли у мужчины барсетку

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-29T09:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области у мужчины на улице отняли барсетку. 30-детний житель Лебедянского района написал заявление в субботу, 27 октября. Мужчина сообщил, что на него напали за две недели до этого, 13 октября. Все случилось поздним вечером у магазина по улице Лермонтова в Лебедяни.

К мужчине двое парней и силой отняли сумку, в которой была банковская карта и кошелек с 150 рублями. После заявления нападавших вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемыми оказались двое местных жителей – 19-летний рабочий и его 20-летний безработный приятель. Известно, что оба грабителя имеют судимости за кражи и наркотики. Обоих взяли под стражу.

Похожее преступление раскрыли в Липецке. Здесь уличный грабитель напал на 41-летнюю женщину на улице Стаханова. У липчанки отняли сумку, в которой были 2000 рублей, карта банка, телефон, детские вещи и 4 свечи накаливания для автомобиля «Фольксваген Поло». Нападавшим оказался 27-летний безработный.