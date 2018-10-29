2018-10-29T10:03:13+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина сбила пешехода и впечатала другую машину в столб

За сутки на дорогах области в 11 ДТП пострадали 13 человек и 1 погиб
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ДТП с "КамАЗом" пострадали пассажиры "девятки"В ДТП с "КамАЗом" пострадали пассажиры "девятки"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Массовое ДТП устроила женщина за рулем «Хендая» в Ельце. Все случилось в воскресенье, 28 октября, на улице Новой. Там в 16.40 37-летняя дама не справилась с управление автомобиля. По данным ГИБДД, сначала «Хендай» сбил 18-летнего пешехода, а после влетел в стоящий «Форд», а тот впечатался в столб. К счастью, обошлось без жертв и серьезных увечий. Пешеходу оказали помощь и отпустили, больше никто не пострадал.

За день до этого, 27 октября, в Чаплыгинском районе произошла трагическая авария. Там в селе Кривополянье на Центральной улице 49-летний водитель «Гранты» насмерть сбил 69-летнего пешехода.

В тот же день В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ-2109». По предварительным данным аварию спровоцировали 57-летний водитель грузовика. В Дтп пострадали две пассажирки «девятки».

А в самом Липецке в ДТП пострадал ребенок. Все случилось 26 октября в 18.55 на площади Петра Великого, где столкнулись «Шкода» и «ВАЗ-2115». За рулем иномарки была 41-летняя женщина, которая и стала виновницей ДТП. В этой аварии травму получила 9-летняя пассажирка «Шкоды». Но до больницы дело не дошло.

Всего за прошедшие три дня, с 26 по 28 октября, на дорогах Липецкой области в 11 авариях пострадали 13 человек и 1 погиб. Трагическая авария произошла 27 октября в Чаплыгинском районе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липецк вошел в тройку городов с самыми дорогими зимними шинами в России
В Липецке светофор с иероглифами удивил горожан
В Липецке парень привел полуголую девушку в кафе на поводке
Рост цен на продукты привел к резкому скачку инфляции в Липецкой области
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
В Липецкой области подросток угнал «девятку» и бросил в лесу
В Липецкой области двое парней на улице отняли у мужчины барсетку
Ночью в Липецкой области сгорела конюшня
В Липецкой области задержали похитителей авто, гаража и металлического оборудования
В Липецкой области пропала 50-летняя женщина
Два сельсовета Липецкой области получат по 1,2 миллиона рублей
В Липецке нашли мужчину, пропавшего неделю назад
В понедельник на 6 улицах Липецка отключат воду, на 23 - свет
Ночью в пожаре под Липецком пострадал человек
В ночь на субботу в Липецке мороз, а днем до +12 градусов
Липчане группой обокрали салон сотовой связи и попали на камеру
Отменяется часть рейсов из Липецкого аэропорта в Москву и Екатеринбург
В Липецке с 1 ноября отменяется маршрут №342
В Липецке сплетницу заставили заплатить за слухи об измене в соцсетях
Последствия тройного ДТП в центре Липецка попали на видео
Во вторник из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Более 2 недель в Липецке не могут найти 15-летнего подростка
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Супружеские пары Липецка высадят аллею на Набережной
Подростка, пропавшего из санатория в Липецке, нашли живым
Владимир Путин встретится с врио, которых назначил осенью