Под Липецком женщина сбила пешехода и впечатала другую машину в столб

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-29T10:03:13+03:00

За сутки на дорогах области в 11 ДТП пострадали 13 человек и 1 погиб

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Массовое ДТП устроила женщина за рулем «Хендая» в Ельце. Все случилось в воскресенье, 28 октября, на улице Новой. Там в 16.40 37-летняя дама не справилась с управление автомобиля. По данным ГИБДД, сначала «Хендай» сбил 18-летнего пешехода, а после влетел в стоящий «Форд», а тот впечатался в столб. К счастью, обошлось без жертв и серьезных увечий. Пешеходу оказали помощь и отпустили, больше никто не пострадал.

За день до этого, 27 октября, в Чаплыгинском районе произошла трагическая авария. Там в селе Кривополянье на Центральной улице 49-летний водитель «Гранты» насмерть сбил 69-летнего пешехода.

В тот же день В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ-2109». По предварительным данным аварию спровоцировали 57-летний водитель грузовика. В Дтп пострадали две пассажирки «девятки».

А в самом Липецке в ДТП пострадал ребенок. Все случилось 26 октября в 18.55 на площади Петра Великого, где столкнулись «Шкода» и «ВАЗ-2115». За рулем иномарки была 41-летняя женщина, которая и стала виновницей ДТП. В этой аварии травму получила 9-летняя пассажирка «Шкоды». Но до больницы дело не дошло.

Всего за прошедшие три дня, с 26 по 28 октября, на дорогах Липецкой области в 11 авариях пострадали 13 человек и 1 погиб. Трагическая авария произошла 27 октября в Чаплыгинском районе.