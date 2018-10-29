2018-10-29T10:27:06+03:00
Происшествия

В Липецкой области подросток угнал «девятку» и бросил в лесу

Еще один несовершеннолетний обворовал квартиру в Липецке
Лия МУРАДЬЯН
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Двух подростков поймали за кражу и угон в ЛипецкеДвух подростков поймали за кражу и угон в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Преступление произошло в Лебедянском районе Липецкой области. В воскресенье, 28 октября, в полицию обратился 29-летний мужчина и заявил, что ночью у него от гаража на улице Лебедянской с территории 5 отделения совхоза Агроном угнали «ВАЗ-2109». Машина пропала в ночь с 27 на 28 октября.

Нашли «девятку» в тот же день, угонщик далеко не уехал и бросил ее в лесу на территории 5 отделения того же совхоза. Машина стояла не разбитая, в полной исправности. Позже задержали и самого угонщика. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, им оказался несовершеннолетний житель того же района. Подростка задержали.

Кроме этого еще одного подростка поймали в Липецке на квартирной краже. Золотые украшения пропали 24 октября из квартиры 31-летней женщины на улице Катукова. Известно, что задержанный за кражу несовершеннолетний нигде не учится, а также имеет судимости.

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