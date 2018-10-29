В Липецке парень привел полуголую девушку в кафе на поводке

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-29T13:36:03+03:00

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В минувшие выходные экстравагантная парочка наделала в соцсетях немало шума. Молодой человек привел свою спутницу в одно из заведений Липецка. Он – в черных брюках и белой рубашке. Она – в ужасающе коротком платье, черных чулках, на высоких каблуках и в маске. Ко всему прочему, дама с голубыми волосами была на поводке.

Видеокамеры поймали молодых людей, когда те делали заказ. Не совсем понятно, зачем они так вырядились и что хотели этим сказать. Ничего, кроме смеха, у липчан этот образ «развратной парочки» не вызвал. Даже автор ролика еле сдерживал эмоции, а на заднем фоне слышны язвительные смешки.

Некоторые горожане предположили, что так жители Липецка решили отметить Хэллоуин. Другие только покрутили пальцем у виска. Мол, никому не интересно смотреть на эти ролевые игры. К тому же, смелый наряд девушки мог вызвать массу вопросов у детей. Как объяснить ребенку, зачем дядя привел полуголую тетю в кафе на поводке?

Кстати, этим летом похожий случай произошел в Ставрополе. В магазинчик на заправке вошел мужчина с абсолютно голой блондинкой. Девушка взяла с полки бутылку и пошла на кассу. Купив алкогольный напиток, парочка отправилась восвояси. Пикантности этой истории придает то, что спутником обнаженной дамы оказался председатель Октябрьского районного суда Ставрополя. После скандального секс-видео он написал заявление об увольнении.