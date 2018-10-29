2018-10-29T12:17:51+03:00
Экономика

Рост цен на продукты привел к резкому скачку инфляции в Липецкой области

Годовая инфляция в сентябре в регионе составила 3.8%, что выше среднего по России
Лия МУРАДЬЯН
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Рост цен привел к увеличению инфляцииРост цен привел к увеличению инфляцииФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным липецкого отделения Центробанка, в регионе ускорилась годовая инфляция. В Сентябре она составила 3.8%, в августе уровень инфляции был 3.3%. Нынешний уровень выше среднего по России, который составляет 3.4% и ниже среднего по ЦФО – 3.9%.

Как сообщает пресс-служба отделения Липецк ГУ Банка России по ЦФО, на ускорение годовой инфляции повлиял резкий рост цен на продукты – с 1,8% в августе до 3,1% в сентябре. Больше других подорожали продукты из мяса и яйца, мука, выпечка и кофе. Мясопродукты стали дороже из-за роста цен на корма, мука – из-за роста цен на зерно, а кофе – из-за курса валют.

Зато, благодаря хорошему урожаю и увеличению теплиц, стали дешевле лук, чеснок, огурцы, помидоры и яблоки. Также замедлился рост цен на рыбу и картофель, тоже благодаря местным производителям.

По информации регулятора, еще больше выросли цены на непродовольственные товары – на 4,2% в целом за год, из них на 4% только в предыдущем месяце. Больше всего подорожали сигареты, одежда. При этом замедлился рост цен на косметику и парфюмерию.

Услуги за год стали дороже на 4.1%, подорожание в прошлом году было 4.4%. В 2017 году цены на услуги возросли из-за транспорта. В этом году стало дороже платное образование и турпутевки за границу.

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