В Липецке светофор с иероглифами удивил горожан
В соцсетях появились фотографии необычных светофоров, установленных в Липецке. На вид это вполне обычные сигнальные столбы. Да и работают исправно. Правда, надписи «Ждите» и «Идите» высвечиваются в виде иероглифов. Липчан хоть и смутил светофор-иностранец, но никаких проблем горожанам он не доставил. Каждый с детства знает, что на красный свет хода нет. На зеленый же можно переходить дорогу.
Под фотографией в группе тут же появились комментарии. Липчане и жители области посоревновались в чувстве юмора.
- На АлиЭкспресс просто сейчас распродажа, - пишет Ольга.
Некоторые уверены, что светофор стоит по фэншую, поэтому на табло и высветились иероглифы. Липчане также задались вопросом на каком языке запрограммирован светофор, на китайском или японском.
https://vk.com/my_eletsФото: Предоставлено