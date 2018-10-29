2018-10-29T14:07:32+03:00
Общество

В Липецке светофор с иероглифами удивил горожан

По мнению липчан, во всем виноват фэншуй [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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https://vk.com/my_eletshttps://vk.com/my_eletsФото: Предоставлено
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В соцсетях появились фотографии необычных светофоров, установленных в Липецке. На вид это вполне обычные сигнальные столбы. Да и работают исправно. Правда, надписи «Ждите» и «Идите» высвечиваются в виде иероглифов. Липчан хоть и смутил светофор-иностранец, но никаких проблем горожанам он не доставил. Каждый с детства знает, что на красный свет хода нет. На зеленый же можно переходить дорогу.

Под фотографией в группе тут же появились комментарии. Липчане и жители области посоревновались в чувстве юмора.

- На АлиЭкспресс просто сейчас распродажа, - пишет Ольга.

Некоторые уверены, что светофор стоит по фэншую, поэтому на табло и высветились иероглифы. Липчане также задались вопросом на каком языке запрограммирован светофор, на китайском или японском.

https://vk.com/my_elets Фото: Предоставлено

https://vk.com/my_eletsФото: Предоставлено

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