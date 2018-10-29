2018-10-29T14:07:48+03:00
Общество

Липецк вошел в тройку городов с самыми дорогими зимними шинами в России

Комплект зимней резины в городе стоит почти как в Москве
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке одни из самых дорогих покрышекВ Липецке одни из самых дорогих покрышекФото: Архив КП
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Аналитики Auto.mail составили рейтинг городов по стоимости комплекта зимней резины. В итоге оказалось, что в Липецке одни из самых высоких цен на зимние шины. Комплект покрышек в среднем здесь стоит 8 200 рублей. Липецк по ценам на покрышки стоит на третьем месте. Чуть дороже в Москве – 8 880 рублей, самые дорогие во Владивостоке – 10 690 рублей. Диаметр дисков, на которые сравнивалась стоимость покрышек, не уточняется, также не говорится о ширине и типе шин.

Кстати, по данным «Юлы», самые популярные в России шипованные зимние шины, их ищут 90% автомобилистов, еще 5.2% интересовались «липучками» и 42% искали всесезонную резину.

Что касается стоимости, самый дешевый комплект зимних шин в Калининграде – 5 450 рублей. В соседнем с нами Воронеже, который оказался на 15 месте из 30, зимние покрышки стоят 6870 рублей – на 1330 р. дешевле, чем в Липецке.

Также эксперты отмечают, что россияне меняют шины по погоде, а не по сезону. Больше половины автомобилистов 52.7% переобувают машину только когда температура падает ниже 5 градусов мороза, 46.5% – ждут первого снега и только 1% ставит на зиму машину в гараж.

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