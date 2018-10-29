В ближайшие сутки в Липецке мокрый снег, туман и гололедица

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-29T14:31:33+03:00

Автолюбителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах

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Спасатели предупреждают липчан о непогоде. С 18.00 29 октября по 18.00 30 октября повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе.

Так, по данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот период ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега и снега.

Днем синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых местах налипание мокрого снега. Водителей призывают быть очень осторожными. На дорогах ожидается гололедица. Местами туман.

Ветер восточный 6-11 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 753 мм рт.ст.