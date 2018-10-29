2018-10-29T14:39:05+03:00
Происшествия

В Липецке от отравления лекарствами умерла 4-летняя девочка

Ребенка доставили в реанимацию из чаплыгинской больницы
Лия МУРАДЬЯН
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Идет доследственная проверкаИдет доследственная проверкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагедия случилась в областной детской больнице Липецка. Там погибла 4-летняя девочка. Ребенка привезли из Чаплыгина, девочка попала в районную больницу в пятницу, 26 октября. Врачи заподозрили медикаментозное отравление лекарственными препаратами.

Состояние девочки резко ухудшалось и спустя пару часов ее доставили в реанимацию областной больницы. Врачи боролись за жизнь ребенка несколько дней, но спасти девочку не удалось. Предварительно, ребенок отравился лекарствами, но точную причину смерти теперь выяснят в ходе доследственной проверки, которую начал СК.

– Обстоятельства, при которых погиб ребенок, устанавливает Чаплыгинский межрайонный следственный отдел, – пояснила «КП-Липецк» старший помощника руководителя СКР региона Юлия Кузнецова, – процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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