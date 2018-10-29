2018-10-29T15:28:43+03:00
Общество

Фестиваль "Тайны усадьбы" признан одним из лучших в стране

Подведены итоги национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» взял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Лучших определяло жюри национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Фестиваль впервые состоялся в 2018 году. В нем приняли участие творческие коллективы, реконструкторские клубы и мастера из Брянска, Воронежа, Ельца, Задонска, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Твери, Тулы. Фестиваль позволил гостям на один день погрузиться в атмосферу русской усадьбы XIX века, проникнуться историей и культурой Отечества, принять участие в мастер-классах и, наконец, просто провести выходные на лоне природы, среди живописных пейзажей, на свежем летнем воздухе. Всё это включает в себя фестиваль-погружение "Тайны усадьбы".Он прошел в селе Скорняково, в усадьбе Скорняково-Архангельское.

.

.

Ранее фестиваль «Тайны усадьбы» стал призёром Всероссийского конкурса «События России». Премия «События России» учреждена Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма и проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке жителям Сокола на одну ночь отключат отопление
Олег Королев может стать сенатором от Липецкой области
Под Липецком районная управа признала сгнивший дом вдовы ветерана пригодным для жилья
Липчанин победил в Международном литературном конкурсе
В Липецке от отравления лекарствами умерла 4-летняя девочка
В ближайшие сутки в Липецке мокрый снег, туман и гололедица
Липецк вошел в тройку городов с самыми дорогими зимними шинами в России
В Липецке светофор с иероглифами удивил горожан
В Липецке парень привел полуголую девушку в кафе на поводке
Рост цен на продукты привел к резкому скачку инфляции в Липецкой области
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
В Липецкой области подросток угнал «девятку» и бросил в лесу
Под Липецком женщина сбила пешехода и впечатала другую машину в столб