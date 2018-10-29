Фестиваль "Тайны усадьбы" признан одним из лучших в стране

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-29T15:28:43+03:00

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Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» взял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Лучших определяло жюри национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Фестиваль впервые состоялся в 2018 году. В нем приняли участие творческие коллективы, реконструкторские клубы и мастера из Брянска, Воронежа, Ельца, Задонска, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Твери, Тулы. Фестиваль позволил гостям на один день погрузиться в атмосферу русской усадьбы XIX века, проникнуться историей и культурой Отечества, принять участие в мастер-классах и, наконец, просто провести выходные на лоне природы, среди живописных пейзажей, на свежем летнем воздухе. Всё это включает в себя фестиваль-погружение "Тайны усадьбы".Он прошел в селе Скорняково, в усадьбе Скорняково-Архангельское.

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Ранее фестиваль «Тайны усадьбы» стал призёром Всероссийского конкурса «События России». Премия «События России» учреждена Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма и проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.

Фото: сайт администрации Липецкой области.