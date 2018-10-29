Липчанин победил в Международном литературном конкурсе

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-29T15:46:29+03:00

Липчанин победил в Международном конкурсе Фото: с личной страницы в facebook

Изменить размер текста: A A

Липчанин победил в Международном конкурсе «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси – 2018». Липецкий писатель-драматург, председатель Общественного совета при УМВД России по Липецкой области Александр Пономарев стал обладателем «Серебряного пера Руси» за повесть «Охота на призрака» в номинации «Проза». Кстати, на конкурс прислали работы 30 тысяч авторов из 70 стран мира.

Торжественная часть мероприятия состоялась 26 октября в Центральном Доме литераторов в Москве. Организатор конкурса Светлана Савицкая и народный артист России, телеведущий Николай Дроздов вручили Александру награду.

Повесть липчанина опубликовали в литературном журнале «Петровский мост». Автор рассказал читателям о чеченской кампании, о которой знает не понаслышке. Он не раз выезжал в Чечню в составе Липецкого ОМОНа. Там же получил тяжелую контузию.