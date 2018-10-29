Под Липецком районная управа признала сгнивший дом вдовы ветерана пригодным для жилья

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-29T15:53:06+03:00

В деревянном доме сгнили все конструкции и текла крыша, но новое жилье давать не хотели

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В Липецкой области администрацию Измалковского района заставили выдать вдове ветерана жилье. Все началось в апреле этого года, когда в прокуратуру обратилась 92-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны.

После проверки выяснилось, что пожилую женщину отказались ставить на жилищный учет. Ее деревянный сгнивший дом признали пригодным для проживания. По данным прокуратуры, в доме развалился фундамент, стены и чердак в аварийном состоянии, оконные и дверные проемы прогнили насквозь и течет крыша. Износ дома 71%. Но местная администрация решила, что достаточно сделать ремонт и можно жить дальше. Экспертиза же показала, что при таком износе ремонт нецелесообразен.

В итоге местная прокуратура смогла отстоять интересы вдовы ветерана в суде, где обязали районную управу поставить женщину на учет и выдать другое жилье. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ведомство держит ситуацию на контроле.