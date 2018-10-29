В Липецке жителям Сокола на одну ночь отключат отопление

СЕГОДНЯ 19:50 2018-10-29T19:50:46+03:00

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В середине недели на нескольких улицах Липецка отключат отопление. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в ночь с 31 октября на 1 ноября будет приостановлена подача тепла в дома района Сокола. Это произойдет из-за ремонтных работ на котельной «Свободный Сокол».

Так, батареи станут холодными у жителей улиц 40 лет Октября, Ушинского, Кутузова, М. Сибиряк, Смыслова, Газина, И.Франко, Аксакова, Тамбовская, Бородинская, Дружбы, переулка Челюскинцев и Куракова, а также площади Константиновой.

За дополнительной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236- 075. После ремонта на котельной тепло вновь вернется в дома горожан. Перед липчанами приносят извинения за предоставленные неудобства.