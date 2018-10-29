2018-10-29T19:50:46+03:00
Общество

В Липецке жителям Сокола на одну ночь отключат отопление

На котельной проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанам отключат теплоЛипчанам отключат теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В середине недели на нескольких улицах Липецка отключат отопление. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в ночь с 31 октября на 1 ноября будет приостановлена подача тепла в дома района Сокола. Это произойдет из-за ремонтных работ на котельной «Свободный Сокол».

Так, батареи станут холодными у жителей улиц 40 лет Октября, Ушинского, Кутузова, М. Сибиряк, Смыслова, Газина, И.Франко, Аксакова, Тамбовская, Бородинская, Дружбы, переулка Челюскинцев и Куракова, а также площади Константиновой.

За дополнительной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236- 075. После ремонта на котельной тепло вновь вернется в дома горожан. Перед липчанами приносят извинения за предоставленные неудобства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Королев может стать сенатором от Липецкой области
Под Липецком районная управа признала сгнивший дом вдовы ветерана пригодным для жилья
Липчанин победил в Международном литературном конкурсе
Фестиваль "Тайны усадьбы" признан одним из лучших в стране
В Липецке от отравления лекарствами умерла 4-летняя девочка
В ближайшие сутки в Липецке мокрый снег, туман и гололедица
Липецк вошел в тройку городов с самыми дорогими зимними шинами в России
В Липецке светофор с иероглифами удивил горожан
В Липецке парень привел полуголую девушку в кафе на поводке
Рост цен на продукты привел к резкому скачку инфляции в Липецкой области
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
В Липецкой области подросток угнал «девятку» и бросил в лесу
Под Липецком женщина сбила пешехода и впечатала другую машину в столб