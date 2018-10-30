2018-10-30T08:47:00+03:00
Происшествия

В селе под Липецком вспыхнули два дома

К счастью, в пожарах никто не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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В пожарах никто не пострадалВ пожарах никто не пострадалФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В прошедший понедельник, 29 октября, в Липецкой области случился пожар. О происшествии спасателям сообщили очевидцы в 16.19. Оказалось, что в Чаплыгинском районе загорелся дом. В село Кривополянье к дому №61 по улице Большая Советская выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество на площади 25 кв.м. А также уничтожена кровля дома по всей площади. К счастью, никто из людей не пострадал.

В 20.51 спасатели получили еще одно сообщение о возгорании в том же селе. На этот раз вспыхнул дом №116 по улице Рудавка. С огнем боролись 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на их усилия, пламя повредило кухню и внутреннюю отделку террасы на площади 18 кв.м, кровлю террасы на площади 12 кв.м. Обошлось без пострадавших. Причину пожаров устанавливают специалисты.

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