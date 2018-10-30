2018-10-30T09:05:23+03:00
Общество

Во вторник жители 12 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды

На инженерных сетях проводятся ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет и водуВ Липецке отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 30 октября, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Гагарина, 101, 101/2, 82, 87, 89, 91, 93, 95/2, 95, 97, 99; Валентины Терешковой, 1/2 , 1/1, 1/3, 3/2, 3/3, 3/1, 5/2, 5/3, 5/1; Салтыкова-Щедрина, Шевченко, Имени Н.К. Крупской, 10 , 8; Осипенко, 12, 14, 16, Космонавтов, 20/1 , 20, 22, 22/1, 22А , 20/2, 41, 28, 24/2, 24, 24/1, 25, 26, 26/1; Валентины Терешковой, 11/3 , 11/2, 11/1, 12, 7/2, 7/1, 9/1, 9, 10.

С 9 утра до 4 часов вечера свет отключат по адресам: улица Тюленина; Шевцовой; переулок Брянский. С 11 утра до 12 часов дня электричества не будет в доме №2 по улице Металлургов.

С 10 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся жители дома №25 по улице Ангарской. С 9 утра до 5 часов вечера - улица Ракитная, 2 (школа №35).

Также ожидается отключение холодной воды. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей Студенческого городка, 15 , 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 7, 8, 9; улицы П.А. Папина, 1 , 2, Крупской, 14, Ангарская,25, Пролетарская, 80а (село Сырское).

С 15.00 до 20.00 холодную воду отключат по улице Ракитная, 2(школа №35).

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