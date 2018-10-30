2018-10-30T09:20:16+03:00
Происшествия

Под Липецком "Четырнадцатая" вылетела в кювет: пострадала девушка

А в Грязях иномарка сбила 17-летнего пешехода
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане продолжают нарушать ПДДЛипчане продолжают нарушать ПДДФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1361 нарушение правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 4 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 60 человек не захотели пристегнуться во время движения. 964 раза автолюбители превысили скорость. Зарегистрировано ДТП с материальным ущербом - 38.

В минувший понедельник, 29 октября, авария произошла в Грязях. Утром на улице 30 лет Победы 59-летний водитель "Рено" сбил 17-летнего парня, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В Данкове в 10.25 столкнулись автомобили. На улице Островского 82-летний водитель "Рено" нарушил очередность проезжа и врезался в ИЖ под управлением 51-летнего мужчины. Два пассажира ИЖ получили травмы.

В Усманском районе на автодороге Студенки-Беляево 25-летний водитель ВАЗ-2114 не смог справиться с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. 20-летняя пассажирка авто получила травмы.

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