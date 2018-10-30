В Липецке у пенсионера угнали машину, а потом сожгли

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-30T09:55:48+03:00

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В минувший понедельник, 29 октября, в отделение полиции Липецка обратился 68-летний пенсионер. В своем заявлении он написал, что в период с 22 по 26 октября кто-то украл его автомобиль. "ВАЗ-21074" был припаркован у дома по проспекту 60 лет СССР. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители уже задержали подозреваемого угонщика. Им оказался несовершеннолетний житель Добровского района. Кстати, машину обнаружили в лесополосе села Ильино. Точнее, то что осталось от транспорта. Автомобиль сгорел.

27 октября в доме 28-летней липчанки произошел конфликт. Неработающего 33-летнего мужчину ударили ножом. В причинении тяжкого вреда подозревается сама хозяйка квартиры. Расследование проводит УМВД России по Липецку.