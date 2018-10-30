В Липецке задержали грабителей офисов микрозаймов
24 октября этого года из офиса микрофинансовой организации на площади Заводской в Липецке неизвестный украл тысячу рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. На прошлой неделе полиция искала грабителя. Он даже попал в объектив камеры видеонаблюдения. Причем по предварительной версии, подозреваемый причастен к еще одному ограблению. Из того же офиса микрозаймов за неделю до этого он вынес 40 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители смогли установить предполагаемого преступника. Им оказался 32-летний житель Чаплыгинского района. Он уже был ранее судим за кражи и грабежи. Его доставили в изолятор временного содержания. Сотрудники органов выясняют его причастность и к другим аналогичным преступлениям.
28 октября из офиса микрофинансов, расположенном на проспекте Мира, кто-то похитил 8 тысяч рублей. Возуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска совместно с экспертно-криминалистическим центром регионального УМВД России задержали подозреваемого - 23-летнего жителя Грязей. Расследование уголовного дела продолжается.
В Липецке ищут подозреваемого в двух грабежах.Кто знает этого человека или, где он находится, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 48-00-02