В Липецке задержали грабителей офисов микрозаймов

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-30T11:16:38+03:00

Одного из них поместили в изолятор временного содержания [видео]

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24 октября этого года из офиса микрофинансовой организации на площади Заводской в Липецке неизвестный украл тысячу рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. На прошлой неделе полиция искала грабителя. Он даже попал в объектив камеры видеонаблюдения. Причем по предварительной версии, подозреваемый причастен к еще одному ограблению. Из того же офиса микрозаймов за неделю до этого он вынес 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители смогли установить предполагаемого преступника. Им оказался 32-летний житель Чаплыгинского района. Он уже был ранее судим за кражи и грабежи. Его доставили в изолятор временного содержания. Сотрудники органов выясняют его причастность и к другим аналогичным преступлениям.

28 октября из офиса микрофинансов, расположенном на проспекте Мира, кто-то похитил 8 тысяч рублей. Возуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска совместно с экспертно-криминалистическим центром регионального УМВД России задержали подозреваемого - 23-летнего жителя Грязей. Расследование уголовного дела продолжается.