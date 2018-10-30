В Липецке суд закрыл две политические партии

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-30T11:26:58+03:00

два региональных отделения партий закрыли на месяц Фото: Лия МУРАДЬЯН

Их деятельность приостановили на месяц

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В минувший понедельник, 29 октября, в Липецке вынесли решение по двум политическим партиям. Иск к обеим партиям подало региональное управление Министерства юстиции в начале месяца, 4 октября. Жалобу Минюста удовлетворили, и деятельность партий временно приостановили.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, в настоящее время приостановлена деятельность липецкого регионального отдаления партии «Партия Возрождения России», а также регионального отделения партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)».

Теперь обеим партиям пока запрещено заниматься политической деятельностью сроком на 1 месяц.