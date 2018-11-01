В Липецке у трех нелегальных торговцев забрали 88 банок красной икры

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-01T08:38:44+03:00

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В минувшую среду, 31 октября, на улицах Липецка прошел очередной рейд по нелегальной торговле. На проверку вышли сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики.

В этот раз проверяющие нашли четверых нелегальных торговцев, три из которых без документов продавали красную икру. На всех составили протоколы за незаконную торговлю. Из оборота изъяли 88 банок красной икры и более 20 бутылок гранатового сока. Икра и сок теперь хранятся на складах управления.

В ведомстве скоро рассмотрят протоколы, помимо убытков из-за изъятого товара каждого из продавцов ждет административный штраф. Напомним, что нелегальную продажу красной икры в городе пресекают не в первый раз. Так в мае этого года у такого же уличного продавца забрали 20 кг. икры.