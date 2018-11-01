В ДТП с двумя грузовиками под Липецком пострадал человек

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-01T08:50:47+03:00

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Серьезная авария произошла вечером 31 октября в Хлевенском районе Липецкой области. Там на местной дороге между Хлевным и Тербунами, в районе седа Дмитряшевка столкнулись два грузовых автомобиля.

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, сообщение об аварии поступило дежурному в 19.57. На место происшествия незамедлительно выехали два отделения пожарных и спасателей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате ДТП пострадал один человек. Пострадавшего увезли с места в больницу. После спасатели ликвидировали последствия аварии, а сотрудники ГИБДД разбирались в причинах произошедшего.

Всего за минувший сутки сотрудники МЧС выезжали на три серьезный аварии – в Липецке, где в столкновении 6 машин пострадали 8 человек и 1 погиб, в Усманском районе и последняя в Хлевенском.