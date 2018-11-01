Мошенники под видом покупателей выманили у липецкой пенсионерки 145 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-01T09:14:21+03:00

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В Липецкой области очередной жертвой телефонных мошенников стала 64-летняя пенсионерка в Воловском районе. Она обратилась в полицию в среду, 31 октября. Женщина рассказала, что за день до этого ей на телефон позвонили неизвестные, которые, якобы откликнулись на объявление о продаже дома.

Аферисты ввели пожилую женщину в заблуждение и под предлогом, купить дом выманили крупную сумму денег. Причем пенсионерку гоняли в течение дня по разным банкоматам в селах Волово и Тербуны. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пенсионерка со своей банковской карты перевела им на телефоны 145 000 рублей. Сейчас по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферистов ищут сотрудники Воловского отделения полиции.

В тот же день в Лебедянском районе раскрыли кражу из агрофирмы в селе Большой Верх. Там кто-то сломал замки в мастерской и украл запчасти от сельхозтехники. Воров поймали в тот же день, ими оказались трое жителей Лебедянского района от 22 до 27 лет.