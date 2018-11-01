В Липецкой области поймали троих подростков за угоны мотоцикла и «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-01T09:26:22+03:00

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В Липецкой области за день по подозрению в преступлениях поймали троих подростков. Последний случай произошел в Задонском районе. В полицию пришел 53-летний мужчина и рассказал, что 28 сентября у него от дома по улице Полянка в селе Сцепное кто-то угнал мотоцикл.

Воров вычисли сотрудники уголовного розыска и кинологи с собакой, которая и привела полицию к месту где прятались воры. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по подозрению в краже задержали двоих несовершеннолетних, которые живут в том же Задонском районе.

В тот же день в Липецке задержали еще одного несовершеннолетнего. По данным полиции, подросток угнал «ВАЗ-21063». «Шестерка» пропала 22 октября от дома по переулку Вилкова у 45-летнего мужчины. Угонщиком оказался несовершеннолетний житель Липецка.