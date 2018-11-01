Автолюбители встали в пробке на Петровском мосту в Липецке

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-01T11:19:04+03:00

Липчане встали в пробке на Петровском мосту Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

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Этим утром, 1 ноября, на Петровском мосту в Липецке произошло ДТП. Около 10 утра на переправе столкнулись две легковушки. Об этом рассказали очевидцы происшествия. Машины не получили серьезных повреждений.

Однако, незначительная авария спровоцировала большую пробку. По словам автомобилистов, она начинается с улицы Зои Космодемьянской. Также затрудненно движение по проспекту Мира в сторону моста. На правом берегу на подъезде к переправе тоже затор. Причем автолюбителям приходится глушить мотор уже на улице Октябрьской и Первомайской.

Липчане встали в пробке на Петровском мостуФото: кадр с камеры видеонаблюдения

Липчане, попавшие в пробку, предупреждают земляков о дорожной проблеме в навигаторе. Те, кто только подъехали к мосту, недоумевают, почему машины встали.

- ДТП надолго, если есть возможность, лучше в объезд, - оставил сообщение горожанин.