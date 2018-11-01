В Ельце водитель легковушки выехал на встречку и чуть не сбил пешехода

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-01T12:18:24+03:00

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На днях в соцсетях появилась очередная запись с видеорегистратора. Интересный случай произошел в Ельце на улице Коммунаров. В объектив камеры попал автомобиль, который сначала выехал на встречку, причем на крайнюю правую полосу. Водитель сделал странный маневр прямо перед пешеходным переходом. В этот момент по зебре шел мужчина. Ему пришлось побежать, чтобы не оказаться под колесами автомобиля.

Видимо, водителя не смутил ни пешеход, ни встречная полоса, ни машины, что двигались ему «в лоб». Он как ни в чем не бывало продолжил движение в крайнем правом ряду. Поведению автолюбителя удивился не только автор ролика, но и интернет-пользователи. Некоторые шутили, что водитель еще не проснулся. Кто-то откровенно ругал автохама. Но нашлись несколько человек, предположившие, что водитель ушел на встречку, чтобы избежать столкновения.