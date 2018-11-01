На Соборной площади в Липецке хотят уложить брусчатку

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-01T12:47:13+03:00

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На «Портале неравнодушных» липчане продолжают предлагать свои идеи. О том, как лучше преобразить Соборную площадь, высказался липчанин Сергей Богословский. Он выступил с инициативой «Против плитки на Соборной, за брусчатку».

- Планируется реконструкция площади Ленина-Соборная с заменой асфальта на тротуарную плитку, - пишет Сергей. - Уважаемые профессионалы, принимающие решение по облику города! Задумайтесь над тем, как тротуарная плитка (причём, как показала липецкая практика, некачественная) будет соответствовать облику центральной площади не самого худшего региона России. Площадь красивая, торжественная, вид прекрасный, здания и фонари соответствующие! Неужели сейчас правильно выкладывать эту площадь плиткой, которая уместна у торговых центров и кафе? И потом менять её каждые три года!

Горожанин предлагает вместо плитки уложить на площади брусчатку. По словам Сергея, она придаст достойный облик участку, а также сэкономит средства. Липчанин призывает чиновников принять правильное решение.

Обсудить идею и проголосовать за нее можно будет до 30 ноября. Если инициативу одобрят более 500 пользователей, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Пока липчане полностью поддерживают предложение Сергея.