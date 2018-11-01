Липецкий полицейский борется за звание самого народного участкового России

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-01T12:55:21+03:00

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Липецкий участковый Вячеслав Печенкин представляет регион на финальном этапе ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый». Майор, сотрудник городского отдела полиции №, в Липецке считается по-настоящему самым народным участковым, и не только благодаря победе в региональном конкурсе. Вячеслава Печенкина на своем участке в 3500 жителей знает почти каждый. Участкового зовут в гости, к нему подходят на улице, делятся новостям во дворе.

Липецкий «Анискин» собирает детвору во дворе, проводит профилактические беседы, ходит по квартирам и рассказывает одиноким пенсионерам о мошенниках, помогает жителям помириться с соседями и даже благоустраивать двор. И это помимо основных обязанностей по раскрытию преступлений и нарушений. Жители участка всегда рады Вячеславу Вячеславовичу, открывают дверь и с удовольствием приглашают на чай.

– Мы любим его, а он – нас, признаются жители участка.

И это не удивительно, ведь Печенкин мечтал стать полицейским с детства. Только в этом году он раскрыл 6 преступлений, и 30 административных нарушений. Вячеслав Печенкин награждался медалью 3-й степени «За отличие в службе», также имеет и ряд других наград, ведь он является ветераном боевых действий.

Самый народный участковый Липецка 2018.

Сейчас липчане шлют руководству участкового благодарственные письма за помощь, которую им оказал Печенкин. Кстати, с начала года участковый лично рассмотрел более 200 обращений от граждан. Помимо работы, у самого народного участкового Липецкой области есть жена и ребенок.

– Я люблю свою работу за то, что на ней могу быть полезным людям, – признался «КП-Липецк» сам Вячеслав Печенкин. – Для меня очень важно доверие граждан, ведь без него не сможет ни один участковый. А доверие зависит от того, как рассматриваются обращения, жалобы и заявления. Поэтому нередко приходится вмешиваться в ситуации и за рамками работы.

Проголосовать за Вячеслава Печенкина могут все желающие на сайте «Комсомольской правды». Конкурс стартовал сегодня, 1 ноября, и продлиться до 10 ноября. Награждение и вручение главного приза состоится 16 ноября в МВД России.