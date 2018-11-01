В заповедном лесу между Липецком и Воронежем три дня искали ушедшую за грибами женщину

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-01T13:42:42+03:00

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В Липецкой области обернулся ЧП еще один поход в лес по грибы. На этот раз ушла за грибами и заблудилась жительница Усманского района. Ее искали три дня сотрудники полиции, МЧС и 10 госинспекторов охраны окружающей среды Воронежского заповедника. Участники поисков знали только, что женщина ушла из села Беляево.

– Дополнительно инспекторы использовали для поисков квадрокоптер, – рассказал о и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев. – В грибной сезон жители Воронежской и Липецкой областей теряются очень часто, не зависимо от возраста, но особенно хотелось бы предостеречь от посещения лесного массива пожилых людей.

Нашли женщину только в понедельник, 29 октября, около 14.00. Она была недалеко от кордона «Каверинский» Борского участкового лесничества заповедника. Как сообщили в пресс-службе, только за прошедшие выходные в их заповедных лесах заблудились три человека. Двоих нашли на территории Медведского кордона.

Напомним, что накануне в Грязинском районе лесники вытащили из болота промокшего и промерзшего грибника, который спустился в овраг и увяз в топи.

Кстати, собирать грибы на территории заповедников не только опасно, но и противозаконно, поскольку это особо охраняемая территория. Любое вмешательство в эту экосистему карается по административной статье штрафом от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией собранных продуктов. За такие нарушение только в эти выходные инспекторы заповедника выписали 33 протокола.