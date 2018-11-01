2018-11-01T14:56:10+03:00
Общество

Чиновники ждут от липчан предложений, куда потратить деньги

В Липецке обсуждают изменения в проект бюджета
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам предлагают внести свои предложения по бюджетуЛипчанам предлагают внести свои предложения по бюджетуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете стартовали публичные слушания по проекту бюджета Липецка на 2019, 2020 и 2021 годы. Горожане могут ознакомиться с документом на сайте горсовета в разделе Публичные слушания.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, каждый желающий сможет поучаствовать в обсуждении проекта бюджета. Свои предложения, рекомендации и замечания липчане могут направить в парламент по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22. Или послать письмо на электронную почту publ@sovetskaya22.ru. Горожане могут поделиться своим мнением по телефону 23-93-63. Уточним, что необходимо представиться, назвать свою дату рождения и место жительства.

Напомним, общественное обсуждение проекта бюджета состоится 20 ноября в 10 утра в конференц-зале городской администрации. Адрес: улица Космонавтов, 56а.

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