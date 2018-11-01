Дорогу посыпали песком сразу после массового ДТП с 8 пострадавшими в Липецке

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-01T14:55:20+03:00

В сети появились кадры первых минут после крупной аварии на мосту у Трубного завода [видео]

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В сети появились кадры первых минут после жуткой аварии на мосту у кольца Трубного завода, которая произошла прошлым утром, 31 октября. Напомним, что в 7 утра там из-за гололеда столкнулись 6 автомобилей, включая автобус с пассажирами. В ДТП пострадали 8 человек, 4 из которых – пассажиры автобуса, а также погиб водитель легковушки, который вышел, чтобы поставить аварийный знак.

На момент записи водителя «Опеля», который вышел поставить знак, уже сбили. На противоположной стороне стоят другие разбитые машины. Также на боку у перил моста лежит грузовик.

Первые минуты после ДТП на Лебедянском мосту в Липецке 31 октября.

Автор ролика успел застать тот момент, когда на место ДТП подъехал «КамАЗ» с песком. Как раз, когда водители машины с регистратором проезжал мимо перевернутой «Газели», на встречной полосе появился грузовик дорожных службы с желтым проблесковым маячком и сыплющимся песком.