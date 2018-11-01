В Липецке на поводке выгуливают лису

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-01T15:03:49+03:00

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Липчан удивило видео, которое появилось в интернете в этот четверг, 1 ноября. Главная героиня ролика – лиса. Автор пишет, что видео снято в Липецке.

Рыжую красавицу выгуливает на поводке мужчина. Лиса по имени Алиса лежит на земле, боязливо оглядывается, нюхает траву рядом с собой. Прохожие не смогли пройти мимо и стали расспрашивать хозяина лисы о ее рационе. Мужчина ответил, что Алиса любит куриные шеи. Причем дает он их лисе в сыром виде. После такого лакомства животное переходит к десерту. По словам хозяина, когда лиса была маленькая, очень любила клубнику.

- Лисы вообще всеядные, - добавил мужчина.

После этого автор ролика спросил, не бросится ли на него Алиса. На что собеседник ответил, что если лису не трогать, то бояться нечего.