Липчанин получил 17.5 лет за убийство двух женщин, которые позвали его выпить

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-01T16:19:32+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор по кровавой попойке с двумя трупами в Данковском районе. Все случилось еще 25 декабря, когда две жительницы Данкова пригласили в гости ранее судимого знакомого мужчину.

Компания что-то весело отмечала, но в какой-то момент количество алкоголя в крови сказалось на эмоциональном состоянии участников застолья, причем не лучшим образом. Завязался конфликт, мужчина схватил со стола нож и принялся бить и резать обеих женщин.

Медики пытались им помочь, но не смогли. Как позже выяснили эксперты, одна из потерпевших скончалась в результате нападения, а у второй причиной смерти стала уже имеющаяся болезнь головного мозга. Поэтому изувера судили по двум статьям – убийство и покушение на убийство двух лиц, 1 и 2 части 105 статьи УК.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подсудимый во всем сознался еще на предварительном следствии. Оказывается, он схватился за нож из мести, чтобы наказать хозяйку квартиры, которая посмела его оскорбить. В итоге убийце дали 17.5 лет строгого режима.